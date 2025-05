7 jours 7 nuits à la maternité Des superwomen ordinaires

Diffusé le 08/12/2022

Le séjour en maternité, c’est une rencontre privilégiée entre une patiente et une sage-femme. Pour les futures mamans, c’est un moment unique où elles s’en remettent corps et âme aux soins bienveillants de ces professionnelles. Qu’elles arrivent seules, comme Kihème à la maternité du CHU de Montpellier, ou accompagnée comme Victoria à l’hôpital de Lens, enceinte de son 7e enfant, elles sont prises en charge dans les meilleures conditions. Les sages-femmes Magali, Lisa ou encore Sophie mettent alors tout en œuvre pour leur expliquer chaque étape de leur accouchement, les rassurer et les aider à mettre au monde leur enfant. Mais quand, pour Manon, il s’agit d’accueillir un enfant né sous X, c’est un tout autre protocole d’accompagnement qui se met en place.