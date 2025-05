7 jours 7 nuits à la maternité Nuits blanches à la maternité

Diffusé le 17/11/2022

7 jours sur 7, 24h sur 24, de jour comme de nuit, les sages-femmes sont au service des mamans. C’est toujours avec la même énergie qu’Hana à la maternité de l’Hôpital Privé de Marne-la-Vallée attaque ses gardes de nuit. Des gardes lors desquelles toutes les sages-femmes de France sont plus autonomes et responsables. Car la nuit, les équipes sont réduites et les sages-femmes doivent assurer le service, seules. Au CH de Martigues, c’est une garde de nuit agitée qui s’annonce alors que deux bébés sont en passe de naître en même temps : cas rare, tous les deux voient le jour à très exactement 5h04, sous la responsabilité bienveillante de Sophie et de sa collègue Jennyfer.