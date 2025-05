7 jours 7 nuits à la maternité Sur le fil

Diffusé le 24/11/2022

Avec rigueur et attention, c’est ainsi que toutes les sages-femmes de France traversent chacune de leur garde. Après avoir accueilli une maman en ambulance pour une césarienne en urgence, Sophie à la maternité de Martigues reprend ses soins auprès de Djoukou. La maman enchaine malaises et vomissements, Sophie la surveille sans répit. À la maternité de Lens, tout se passe bien avec Nikita, une jeune maman avec laquelle Lisa la sage-femme était à l’école, jusqu’au moment où son bébé commence à présenter des anomalies du rythme cardiaque. Il faut agir vite et Lisa prend les choses en main en quelques secondes. Du côté de Montpellier, c’est Magali qui court contre la montre. Les mamans arrivent, les salles de naissance se remplissent et elle se retrouve à devoir gérer deux mamans en même temps.