72e élection de Miss Monde

Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 et première dauphine de Miss France 2023, représentera la France à l’international lors de la 72e édition du prestigieux concours Miss Monde. Après les brillants parcours de Marine Lorphelin en 2013 et d’Ophély Mezino en 2019, toutes deux sacrées 1res dauphines du concours mondial, Agathe Cauet espère elle aussi marquer l’histoire et succéder à Denise Perrier, dernière Française élue Miss Monde en 1953. L’élection se déroulera à Hyderabad en Inde. Qui succèdera à Krystyna Pyszkova, Miss Monde 2024 ?