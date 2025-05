9-1-1 S5 E4 - Ceux qui reviennent et ceux qui partent

Le 118 intervient après qu’un camion a percuté la foule lors d’une parade lycéenne, causant de nombreuses victimes. Claudette Collins, une légende parmi les opérateurs, revient dans l'équipe du centre d'appel et intimide May. Athena et Michael tentent d'aider Harry à se remettre de son enlèvement tandis que Chimney, très inquiet de la disparition de Maddie, part à sa recherche.