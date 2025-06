9-1-1 S6 E1 - Que la partie commence

Lire la vidéo

Diffusé le 02/04/2023

Lorsqu'un ballon dirigeable subit une défaillance mécanique et que son moteur prend feu, Athena et les intervenants de la 118 doivent secourir les victimes à l'intérieur et à l'extérieur d'un stade bondé. Bobby et Athena s’apprêtent à partir en lune de miel tandis que Maddie et Chimney suivent une thérapie de couple.