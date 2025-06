9-1-1 S6 E10 - Quand vient la foudre

Un orage sec s'abat sur Los Angeles et provoque une série d'urgences dues à la foudre. Athena et May s'infiltrent dans un centre de désintoxication pour aider Bobby dans son enquête sur la mort de son parrain. Alors que Maddie redoute la venue de ses parents dans leur nouvelle maison, Chimney reçoit la visite surprise d’Albert, rentré de Corée et accompagné de leur père...