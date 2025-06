9-1-1 S6 E11 - Le choix de Buck

Lire la vidéo

En réanimation à l'hôpital après avoir été foudroyé, Buck est dans le coma, entre la vie et la mort. Dans cet univers parallèle, il rêve d'un monde où il ne serait jamais devenu pompier, pour le meilleur et pour le pire. Il retrouve ses proches et voit son frère Daniel, décédé depuis longtemps, mais aussi Doug, l'ex-mari violent de Maddie…