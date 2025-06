9-1-1 S6 E9 - Le vent qui rend fou

Le vent qui s’abat sur Santa Ana apporte une série d'urgences plus étranges les unes que les autres. Bobby s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son parrain aux alcooliques anonymes. Denny interroge Hen et Karen sur ses parents biologiques et Chimney pense avoir trouvé la maison parfaite pour Maddie et lui.