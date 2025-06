9-1-1 S8 E15 - Les rats de laboratoire

Diffusé le 15/06/2025

Athena et Buck se lancent dans une course contre la montre pour sauver les membres de la 118 piégés dans le laboratoire en feu. Pendant ce temps, Chimney lutte contre une infection virale mortelle, et Bobby prend une décision sacrificielle.