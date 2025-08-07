99 à battre Émission 1 (1/2)

100 candidats vont s'affronter sur le plus grand terrain de jeu de la télévision française. Dans un lieu tenu secret au cœur de la France, vous allez découvrir l'une des plus grandes compétitions jamais organisées à la télévision française. Un jeu hors norme, avec un seul objectif : ne jamais finir dernier. 100 Français venus de tout le pays, âgés de 20 à 76 ans, aux profils aussi variés qu'inspirants, s'apprêtent à vivre une aventure aussi intense que déjantée. Ici, ce n'est pas la force physique qui compte, mais le mental, l'audace… et surtout, la détermination. Les participants devront affronter des jeux de rapidité, d'adresse, de logique, de mémoire, de culture générale ou encore d'agilité physique. Les candidats ont tous les mêmes chances de gagner… Mais attention, dans ce jeu, la moindre erreur peut être fatale : à chaque défi, le joueur qui finit dernier est éliminé. Pour pimenter encore plus l’aventure, des personnalités viendront tour à tour commenter les épreuves et partager leurs réactions en plateau : Hélène Ségara, Frank Lebœuf, Tibo InShape, Henri Leconte et Sylvain André.