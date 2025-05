À l'état sauvage M. Pokora dans les pas de Mike Horn

Mike Horn emmène M. Pokora au Sri Lanka ; l'un des plus beaux pays du monde mais aussi l'un des plus hostiles. C'est dans une région reculée du district de Ratnapura, au sud-ouest de l'île, que Mike Horn et M. Pokora ont parcouru 50 km à pied dans une jungle étouffante. Cette traversée équivaut à une distance de 200 km sur une surface plane… Et les deux aventuriers ont dû supporter une chaleur écrasante d'une trentaine de degrés et un taux d'humidité frôlant les 100% pendant tout leur parcours.Dans ce périple extrêmement physique, Mike Horn et M. Pokora vont affronter l'enfer vert de la jungle, descendre en rappel des parois vertigineuses et glissantes d'une centaine de mètres, sauter d'une cascade de près de 20 mètres, construire un radeau de fortune pour traverser un lac de 2 km, installer des hamacs dans les arbres pour passer la nuit à plus de 10 mètres de haut afin de ne pas être dans le passage des éléphants ou encore essayer d'éviter les sangsues présentes par centaines dans le moindre point d'eau…Au bout du monde et au cœur d'une jungle sauvage et préservée, l'air humide, l'odeur d'une végétation gonflée de sève et les cris des animaux rappellent qu'une quelconque présence humaine est exceptionnelle. Dans cet environnement hostile où les paysages sont à couper le souffle, M. Pokora va vivre une expérience unique et riche en émotion.