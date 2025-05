À l'état sauvage Michaël Youn dans les pas de Mike Horn

Pendant 6 jours et 5 nuits, Michaël Youn va partir à l'aventure et suivre les pas de Mike Horn pour se confronter à un tout nouveau mode de vie…Marche en plein désert, nuit à la belle étoile… Michaël Youn et Mike Horn vont croiser la route d'animaux sauvages et faire face à l'absence de toute autre vie humaine…Seuls dans l'immensité du désert namibien et loin de tout confort moderne, ils vont devoir chasser, pêcher, se construire des abris de fortune, apprendre à survivre... Ils vont parcourir des dizaines de kilomètres à pied et toujours chercher au plus profond d'eux la force d'avancer, coûte que coûte…