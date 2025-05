À l'état sauvage Adriana Karembeu dans les pas de Mike Horn

Lire la vidéo

Pour ce nouveau numéro, Mike Horn emmène Adriana Karembeu en plein cœur de l'enfer vert du Népal, au pied de la chaîne de montagnes des Annapurnas figurant parmi les plus hauts sommets du monde, un milieu hostile où la vie humaine est quasiment nulle. Au cœur de la vallée de Langjum, ils parcourront ensemble de longs kilomètres en gravissant des montagnes, marchant sur des crêtes et empruntant des chemins semés d'embûches.Adriana Karembeu va faire face à des conditions extrêmes vivant ainsi la plus difficile des aventures« À l'État Sauvage ». Aux côtés de Mike Horn, à 4 200 mètres d'altitude, elle sera soumise à un froid glacial avec des températures ressenties à -14°C, des bourrasques de vent allant jusqu'à100km/h, un brouillard persistant, une végétation primaire, des chemins sinueux et glissants et des pluies torrentielles en pleine période de mousson.Face au déchaînement des conditions climatiques, Mike Horn et Adriana Karembeu vont se livrer à une véritable expérience de survie. Ce n'est pas l'animateur, mais bel et bien l'explorateur que les téléspectateurs vont découvrir au cours de cette aventure tout à fait inédite.