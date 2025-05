À Noël mon prince viendra 3 À Noël mon prince viendra 3

Lire la vidéo

Les choses se compliquent pour le Prince Alexander et la princesse Tasha : une visite diplomatique royale à l'étranger les pousse à passer par la ville natale de la jeune femme. Une petite frayeur retarde leur départ, et les amants doivent lutter contre les traditions et répondre aux exigences de chacun.