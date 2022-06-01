À quel prix ? la suite Gifi, But, Jysk : les rois de la déco cassent les prix ! (1/2)

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Diffusé le 28/05/2026

Pouvoir d’achat en baisse, inflation, arbitrages permanents : pour meubler, ranger ou décorer leur intérieur, les Français traquent désormais le moindre bon plan. Tout doit être utile, rapide à acheter, dans l’air du temps, mais surtout peu cher. Dans ce contexte, les enseignes de décoration se livrent une bataille acharnée. Promotions, arrivages, logistique, implantation des rayons, nouveaux concepts : derrière les étiquettes cassées, la guerre du discount fait rage. Et pour rester dans la course, chacun doit se réinventer. Gifi, d’abord, tente de préserver sa place historique. Créée en 1981 dans le Lot-et-Garonne, l’enseigne 100 % française a longtemps fait figure de pionnière sur le marché du discount non alimentaire. Mais aujourd’hui, son avance ne suffit plus. Face à des concurrents toujours plus agressifs, Gifi doit ajuster ses prix, optimiser ses stocks et convaincre ses clients qu’elle reste la référence des bonnes affaires pour la maison. Dans l’un des plus grands magasins de l’enseigne, nous suivons les équipes au plus près : pression sur les marges, gestion des approvisionnements, formation du personnel, mise en rayon millimétrée… tout se joue à flux tendu. Gifi peut-il encore défendre son rang de champion du bon plan à la française ? Chez But, le défi est tout aussi crucial. Pour continuer à séduire une clientèle à la recherche de petits prix, l’enseigne, leader du mobilier low-cost, doit revoir sa stratégie. Promotions à répétition, signalétique plus efficace, merchandising retravaillé : tout est pensé pour déclencher l’achat. Mais la menace se précise. But doit trouver le bon équilibre : rester attractif, défendre son image et prouver qu’il peut encore conjuguer style, fonctionnalité et petits prix. Enfin, cap sur Jysk, l’enseigne danoise que beaucoup surnomment déjà « l’Ikea danois ». À Anthy, sur les bords du Lac Léman, Manon, 28 ans, s’apprête à inaugurer le 74e magasin français de la marque. Ici, pas d’immenses surfaces de 15 000 à 20 000 m², mais des boutiques-entrepôts jusqu’à 10 fois plus petites, installées dans des zones commerciales proches des villes moyennes. Chaque mètre carré y est rentabilisé, chaque produit doit partir vite. Avec son style scandinave épuré, ses remises permanentes et ses méthodes commerciales redoutables, Jysk avance à grande vitesse. De la Haute-Savoie à Lille, jusqu’à son siège d’Aarhus, au Danemark, vous découvrirez les secrets d’une enseigne obsédée par l’efficacité, les volumes et les économies. Son objectif : devenir le nouveau roi de la fast déco.