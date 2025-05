À quel prix, la suite Pouvoir d’achat en chute libre : les bons plans pour sauver votre budget ! (2/2)

Lire la vidéo

Face à l’augmentation des prix ces trois dernières années, faire ses courses devient un casse-tête pour des millions de Français. Mais une nouvelle génération de magasins discount bouleverse les règles du jeu ! Découvrez tous les secrets pour réduire drastiquement vos dépenses sans sacrifier la qualité. Des temples du déstockage alimentaire aux nouveaux géants du discount, en passant par les gammes premiers prix des supermarchés, nos experts ont déniché les meilleures alternatives pour préserver votre pouvoir d'achat. Et les économies sont spectaculaires : jusqu'à 40 % sur l'alimentaire chez les déstockeurs comme « Nous Anti-gaspi » ou « Euro Malin », des invendus de vêtements à moins 70 % parfois chez Stockomani, et même des articles de marque à moitié prix dans les rayons des grandes surfaces ! Mais attention, tous les bons plans ne se valent pas. D'où viennent réellement ces produits bradés ? Comment ces enseignes parviennent-elles à afficher des prix aussi bas ? Nos enquêteurs ont infiltré les coulisses de ce business en pleine expansion et découvert des filières d'approvisionnement étonnantes. Une enquête indispensable pour devenir un pro des économies sans compromis sur la qualité !