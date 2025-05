À ton image À ton image

Lire la vidéo

Diffusé le 09/02/2012

Mathilde ne peut plus avoir d'enfant. Alors avec son mari Thomas, ils décident de s'en remettre à la science. Clonée à partir de l'ADN de sa mère, la petite Manon voit le jour. Mais très vite, elle se montre anormalement précoce et développe un comportement de plus en plus inquiétant...