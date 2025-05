Absolument Stars ABSO-TOP-STONES1

Depuis le début des années 60, le légendaire groupe britannique The Rolling Stones enchaînent les tournées dans le monde entier et soulèvent les foules avec leurs tubes mythiques. Emmené par leur charismatique chanteur, Mick Jagger, les “papys du rock” ont vendus plus de 400 millions d’albums à travers le monde et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Nous dressons le TOP des plus gros tubes des Rolling Stones.