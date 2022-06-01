Affaire Pelicot : les femmes de Mazan Affaire Pelicot : les femmes de Mazan

Diffusé le 03/04/2025

Ce sont une affaire et un procès hors norme qui ont bouleversé le monde entier. Pendant quatre mois, 51 hommes ont comparu devant le Tribunal judiciaire d’Avignon, accusés d’avoir violé Gisèle Pelicot pendant son sommeil, incités à ce crime par Dominique Pelicot, le mari de Gisèle. La grande majorité de ces hommes étaient insérés dans la société : ils avaient un travail et une vie de famille. Mais dans l’ombre, tous se rendaient sur le site Coco, véritable plaque tournante de pratiques illicites, allant de la pédopornographie à la vente de stupéfiants en passant par la prostitution. Nous avons rencontré six femmes qui ont partagé la vie de ces hommes. Entre dégoût, honte, amour, pardon ou encore culpabilité, leur récit poignant décrit les conséquences sur leurs vies et l’implosion de leur famille au fil des mois. Dépression, perte d’emploi, parloirs, solitude, déni ou divorce, ces femmes racontent comment elles ont vécu le drame qui a bouleversé leurs vies et celles de leurs familles.