Agatha Christie : associés contre le crime Mr Brown (1/3)

Diffusé le 26/07/2015

Sur le chemin du retour de leur voyage de noces à Paris, Tommy et Prudence Beresford font la connaissance de Jane Finn. Très agitée, la jeune femme disparaît et éveille l'attention du couple de détectives, qui part à sa recherche. Leur enquête va les conduire au major Antony Carter, qui n'est autre que l'oncle de Tommy et ancien agent des services de renseignements britanniques. Il leur révèle que Jane Finn détient un enregistrement secret révélant l'identité d'un agent soviétique...