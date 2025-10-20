Agence tous risques S2 E1 - Poussières de diamants

Lire la vidéo

Diffusé le 17/01/2012

Toby Griffin, une jeune femme au passé mystérieux, fait appel à l'Agence tous risques. En effet, elle revendique ses droits sur une mine de diamants léguée par son père, étant convaincue qu'il a été assassiné par d'anciens associés qui ont mis la main sur les titres de propriété. Toby commence par offrir un diamant de 16 carats à Hannibal et ses amis, puis elle les accompagne au Zimbabwe où Jonathan Fletcher et ses hommes les attendent à proximité de la mine qu'ils ont obstruée...