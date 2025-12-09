Agence tous risques S3 E16 - Extorsions

Diffusé le 17/02/2012

Nathan Vincent, âgé d'une soixantaine d'années, dirige une petite société qui prête de l'argent à des propriétaires afin de les aider à ouvrir un commerce. Mais l'un de ses employés, Jack Lane, met trop de pression sur les clients qui sont en majeure partie des propriétaires de restaurants ou de petites entreprises. Jack leur réclame le double de la somme qu'ils ont empruntée. Gino Gianni et sa fille Theresa, des émigrés italiens qui ont emprunté de l'argent chez l'usurier, font appel à l'Agence tous risques pour les sortir de ce mauvais pas...