Agence tous risques S3 E8 - Échec aux affreux

Diffusé le 07/02/2012

Mickey vit dans un petit village de pêcheurs situé sur une île isolée où la population est composée d'une cinquantaine de pêcheurs et de leurs familles. Un jour, le capitaine Fallone, surnommé « Doc », est appelé d'urgence au port où un bateau de pêche revient avec un jeune garçon blessé à son bord. Puis le village est attaqué par des hommes de Johnny Vascari qui ouvent le feu sur les habitants. Désespéré, le capitaine Fallone cherche à avertir les membres de l'Agence tous risques en envoyant Mickey à Los Angeles.