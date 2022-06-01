Alerte Cobra S19 E15 - La prunelle de ses yeux

Une poursuite en voiture sur l'autoroute attire l'attention de Sami et Alex, avant de provoquer une énorme collision. Matthias, l'un des conducteurs, est un ancien policier reconverti en garde du corps pour la famille d'un banquier. Ce dernier vient d'être victime d'un cambriolage à son domicile, sauf que rien n'a été volé. Matthias pense plutôt à une tentative d'enlèvement. Son idée se confirme puisque les malfrats, des membres de la mafia russe, reviennent sur les lieux, alors qu'Alex et Sami s'y trouvent...