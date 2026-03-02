Alerte Cobra S19 E4 - Chasse à l'homme

Diffusé le 23/04/2015

Sami se rend à l'anniversaire de son oncle avec Andréa, qui a accepté de l'accompagner malgré leur séparation. Au cours de la fête, Robert, le nouveau compagnon d'Andréa, arrive à l'improviste, à la grande stupeur de tous. La situation se corse lorsque Grigorov, un trafiquant d'êtres humains, prend Andréa pour cible. Elle dispose en effet d'informations sur sa fille, qu’il cherche à récupérer. Sami réussit de justesse à la sauver d'un enlèvement mais ils doivent s’enfuir dans la forêt...