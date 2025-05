Alias S1 E11 - Zones d'ombre

Tombés entre les mains d'Hassan à La Havane, Jack et Sydney retournent la situation à leur avantage. Ils rentrent à Los Angeles, confiant Hassan à la C.I .A. et le fait passer pour mort auprès du SD-6. Alors que le lien avec son père s'intensifie, Sydney apprend par Vaughn que Jack était autrefois effectivement du KGB et qu'il est l'assassin de plusieurs agents de la C.IA., dont le père de Vaughn. Tous deux décident de le dénoncer à leurs supérieurs de la C.IA. Mais Jack se présente au rendez-vous pour une révélation: ce n'était pas lui l'agent du KGB, mais la mère de Sydney...