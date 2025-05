Alias S1 E15 - Page 47

Lire la vidéo

Alors que les balles sifflent autour d'elle, Sydney réussit à se cacher dans l'immeuble le plus proche et échappe de justesse à ses poursuivants avec l'aide de Dixon. Elle retourne à SD-6 avec la vidéo de la rencontre entre le mystérieux Mr. Sark et K-Directorate et en donne une copie à Vaugh. Pendant ce temps là, les investigations de Will attirent l'attention malveillante et mortellement dangereuse de SD-6. Sloane dit à Jack que ce journaliste devrait être mis au silence avant qu'il n'en apprenne trop. Jack insiste pour recueillir plus d'information avant de prendre cette ultime mesure. Après avoir appris l'infidélité de Charlie, Francie doit assumer la tâche délicate de renvoyer ses cadeaux de mariage. Elle confie à Sydney que bien que son mariage soit annulé, elle ne peut se soumettre à l'idée de rendre sa bague de fiançailles. Sydney lui révèle qu'elle porte toujours l'anneau que Dany lui avait offert...