Alias S1 E21 - Rendez-vous

Lire la vidéo

"A Denpasar, la rencontre entre Sydney et Sark est perturbée par l'arrivée de Dixon. Sydney réussit à s'échapper mais se fait blesser au bras par Dixon. Vaughn se montre laconique avec Sydney : Weiss l'a averti qu'il devait ""normaliser"" ses relations avec elle… Autre attitude étrange, celle de Dixon envers Sydney. Il semble l'avoir reconnue à Denpasar et la soupçonne de trahison. De son côté, Will se rend à un rendez-vous secret à Paris et est enlevé par deux hommes mais Sydney les aperçoit et intervient pour le libérer. Il est entre les mains de la CIA. Sydney est inquiète pour Will et qu'elle le veuille ou non, celui-ci est maintenant impliqué. Elle a peur pour lui. Il la rassure : il a imaginé ce qu'elle endure à vivre cette double vie, ne posera plus de questions et l'aime. Derniers rebondissements : les hommes du SD-6 repèrent Sark à Genève : ils arrivent trop tard… Dans la planque de la CIA de Los Angeles, Sark tire à bout portant sur Will. "