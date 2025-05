Alias S1 E5 - Copie conforme

A São Paulo, Sydney et Dixon s'organisent pour kidnapper Patel et enlever la bombe qu'une équipe médicale a placé dans son pacemaker. Will continue à enquêter sur la mort de Danny malgré la promesse qu'il avait faite à Fran de ne plus s'en mêler. Il questionne Kate Jones, qui était sa compagne de voyage et qui a avoué avoir eu une liaison avec lui...