Alias S2 E11 - Sables mouvants

Diffusé le 24/10/2014

Sydney révèle à Will sa mission et pense que Marshall est enfin en sécurité aux côtés de la CIA. En réalité celui-ci est torturé par un individu qui veut des informations sur le système Echelon. Vaughn explique à Sydney que Marshall a été pris en filature par un associé de Cuvee mais qu'une équipe de la CIA est à sa recherche. Sydney se sent responsable de la situation. Cependant, Marshall, malin, avait fait une copie du programme au SD6. Sloane indique que l'email de Marshall a été fragmenté et que plusieurs données ont été envoyées du SD6 dans le monde entier. Sydney et Dixon partent à Ho Chi Minh Ville afin de les récupérer. Leur mission : remplacer les vraies données par de faux documents. Au bureau, Jack retrouve Ariane qui continue son enquête sur la mort d'Emily. Il demande à la CIA de fabriquer des preuves afin que les soupçons concernant sa double identité ainsi que celle de Sydney ne soit découverte par le SD6.