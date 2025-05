Alias S2 E13 - Phase 1

Dans un confortable 747, Sydney défile en sous -vêtement pour un inconnu. Elle se rapproche petit à petit de lui pour l'immobiliser et le menace d'une arme pour qu'il lui dise où se situe le serveur 47. Il lui avoue qu'i est caché derrière le tableau accroché au mur. Elle l'assomme et télécharge les informations du terminal. Elle se défend contre des gardes et l'homme qui vient de se relever. elle cherche un parachute et s'enfuit en parachute. A la CIA Vaughn fait une déclaration d'amour à Sydney. Mais Sydney se rétracte en lui rappelant que la CIA les a fait travaillé ensemble et que leurs relations doivent rester strictement professionnelles, afin d'éliminer le SD6. Kendall révèle que Sloane a été remplacé par Anthony Geiger. La mission de jack et Sydney sera de se rapprocher de lui. Plus tard, Sark confie à Sydney qu'il est sceptique à l'égard de Geiger car il a consulté des documents secret du serveur 47. En effet, ce mystérieux serveur contient aussi des informations cruciales concernant l'Alliance et mais aussi d'autres qui pourraient compromettre Sydney et son père. Le serveur 47, était dans un airbus 747, selon les sources de Vaughn et le propriétaire de l'appareil est un certain dénommé Macor. La mission de Sydney et de jouer un pirate de l'air déguisée en call girl. Entre temps, Geiger remarque un mail étrange que Sloane avait rédigé. Ce mail révèle que Jack et Sydney seraient des agents doubles travaillant contre le SD6. Geiger convoque Jack. Sydney reçoit alors un coup de téléphone de son père lui donnant la phrase code signifiant qu'il ait dans une situation délicate. Sydney comprend que son père a été repéré comme agent double. On l'électrocute dans le but qu'il dénonce son employeur. Sydney est désespérée car elle est incapable d'aider son