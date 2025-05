Alias S2 E14 - Trompe l'œil

Diffusé le 28/10/2014

"Jim Lennox est dans le lit avec sa compagne Emma wallace. Mais Lennox assomme sa compagne et Emma réapparaît dans les rues de Berlin "" emballée "" dans une charge explosive. Pendant ce temps à Los Angeles, Vaughn informe Sydney que Dixon et Marshall sont pour l'instant en train d'être débriefer. Ils sont tous en train de visionner la bande de l'assassinat de Wallace, quand Lennox fait exploser la charge qui tue l'agent Wallace. A la CIA, Kendall informe son équipe que la mission de Wallace était de gagner la confiance de docteur Enzo Markovic, un scientifique qui développe une nouvelle technologie appelé Hélix dans le laboratoire à Serena Del Sol Resort à Cayo Cancho, en République Dominicaine. La mission de Sydney et Vaughn est de retrouver Lennox et de le ramener à la maison. Lennox est en train d'être torturer. Ses yeux sont infectés… Lennox de retour à la CIA, est interrogé… Il travaille pour un autre compte. L'agent Phillips analyse la bande vidéo sur laquelle on voit l'explosion de Wallace et détermine le détonateur venait d'un immeuble. Plus tard, Sydney se retrouve avec Lennox et alors que deux agents de l'état interviennent pour sa sécurité, il les menace de son arme. A la CIA, Jack rapporte que le Hélix est une nouvelle thérapie génique qui peut modifier le corps et le visage du patient. Lennox est alors le premier sujet à être soumis aux tests ophtalmologiques. Les résultats des analyses ont l'air de mettre fin aux doutes des uns et des autres. A cela, s'ajoute le fait qu'à l'annonce de son double , Lennox paraît choqué. Ils apprennent alors qu'Enzo a transporté le hélix en Pologne. Sydney et Lennox sont chargés de le retrouver, de le télécharger afin de le détruire. Vaughn, qui les assiste, reçoit un message d'un homme affolé lui expliquant qu"