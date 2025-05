Alias S2 E15 - Éléctron libre

Diffusé le 28/10/2014

"Sydney apprend à Vaughn qu'elle est aujourd'hui diplômée et qu'elle souhaite quitter la CIA. Kendall dans un premier temps refuse sa démission et la menace de ne plus pouvoir revoir sa mère en tant que simple citoyenne américaine. Alors que Sydney s'apprête à partir pour la remise de son diplôme, Sloane qui l'appelle pour la féliciter en profite pour lui annoncer qu'il connaît sa double identité. Il lui conseille de ne pas se trouver sur son chemin… Pendant ce temps, à l'aquarium de Long Beach, Sark kidnappe Neil Caplan, un brillant mathématicien, sa femme et son enfant. Envoyés en Suisse, Sloane montre à Caplan le manuscrit de Rambaldi et lui explique ses trente années de recherche. De son côté, Dixon, relaxé par la CIA, rencontre Sydney en qui il n'a plus confiance. Trahi et manipulé pendant toutes ces années, il ne souhaite plus jamais la revoir. Il rentre chez lui et avoue à sa femme qu'il n'a jamais travaillé dans une banque. Celle-ci le quitte ne supportant d'avoir vécu tant d'années dans le mensonge et l'ignorance... Guests: Christian Slater (Caplan) Terry O'Quinn (Kendall) Tracy Middendorf (Elsa Caplan) ."