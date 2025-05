Alias S2 E16 - Jugement dernier

Diffusé le 29/10/2014

"Sark apprend à Sloane que les tests de Caplan sont terminés. Il s’envole alors pour Kandahar et y retrouve Ahmad Kabir, un « guerrier » Pachtoun qu'il espère recruter en tant que nouveau partenaire. Lors d’une réunion à la CIA, Will prend la parole et propose d’entrer en contact avec Aliyah Kazabi, l’ex femme de Kabir. Sydney et Vaughn vont se rendre à Mexico pour la retrouver. Pendant ce temps Sark se gare devant l’ambassade du Vatican où vit Aliyah Kazabi avec une charge d'explosifs... Sydney, déguisée en femme âgée, tente de convaincre Aliyah, mais en vain. Vaughn arrive à la prévenir du danger qui la menace. Elle assomme Aliyah pour la sauver. L’ incendie se propage dans l’ambassade et dans l’église attenante. Quand Sydney etourne sur les lieux, elle remarque que les corps ont disparus… que s’est-il passé. Kabir qui pense que sa femme est morte est conquis par l'efficacité de Sloane et lui offre le précieux vase Aharat. Entre temps, la CIA qui a découvert que Sark est allé de Mexico à Kaboul prévient Sydney que Sloane est impliqué. Elle se rend sur les lieux mais se fait prendre… Guests: Terry O'Quinn (Kendall) Greg Grunberg (Agent Eric Weiss) Eli Danker (Kabir) Lina Patel (Alia Gizabi) Yvonne Farrow (Diane Dixon)."