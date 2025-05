Alias S2 E17 - Talon d'Achille

Lire la vidéo

Diffusé le 29/10/2014

Sark tue deux hommes dont l’un d’eux un marchand d'armes russe du nom de Yuri Karpachev. Cet homme qui était un contact d’Irina explique à Jack que le portefeuille de Karpachev contient une clé pour son coffre dans lequel Sloane croit qu'il y a le manuscrit de Rambaldi. De son côté, Mitchell Yager, un analyste de contre-espionnage enquête sur Vaughn et explique à Sydney qu’il est entré en contact avec des agents étrangers peu recommandables. Il fait pression sur elle afin qu'elle examine le disque dur de Vaughn. L'agent Eric Weiss donne d'autres informations à Sydney : on a surpris Vaughn dans un bar et on lui aurait remis un paquet. Elle décide d’avoir une discussion avec lui : ce dernier avoue qu'il enquête sur Irina depuis qu'elle a retourné sa veste. Après des mois de recherche, il n'a rien trouvé à lui reprocher… Pendant ce temps, dans l'appartement de Syd, Francie hypnotise Will : celui-ci lui révèle le lieu orbital de la station ainsi que ses codes d'opérations.