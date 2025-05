Alias S2 E18 - Liens sacrés

Alors que Vaughn doit s'expliquer avec l'agent Yager, Jack apprend à Sydney qu'Irina s'est échappée. La mission de l équipe de la CIA est de retrouver Sark, Irina et Sloane. Sark et Irina ont l'intention de se rendre à Stuttgart pour se procurer une base de données génétiques mais au cours de l'opération précédente, Jack avait injecté une puce qui la rend temporairement invisible… Irina se rend à Stuttgart comme prévu et se présente comme commercial d'un laboratoire pharmaceutique. Ainsi, elle accède à la base de données. Sark, posté à l'extérieur s'aperçoit de la filature de la CIA et rejoint Irina pour s'échapper… Emily pendant ce temps, se rend compte de détails suspects et se rend au consulat américain de Florence et demande à entrer en contact avec Sydney. Après cette discussion, Emily lance à son mari un ultimatum : s' il ne quitte pas le réseau criminel, elle le quitte…