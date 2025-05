Alias S2 E19 - Roulette russe

Lire la vidéo

Diffusé le 30/10/2014

"La seule piste pour retrouver Sloane et ses complices est d'obtenir des informations auprès d'Elsa Kaplan. Mais cette dernière refuse de se faire hypnotiser. Sydney, persuadée qu'elle pourra soutirer des informations à Elsa Caplan la met sur écoute… Elsa Caplan, ex-agent du KGB avait été chargé de séduire M. Caplan. Chose faite, elle lui a injecté dans le bras une capsule de cyanure qui doit le tuer en quelques heures. Mais aujourd'hui les choses ont changé et évolué : Elsa est amoureuse de Caplan et Sydney décide de lui venir en aide malgré les réticences de Jack. Sydney entre en contact avec un indicateur d'Elsa afin de localiser Caplan. Avec Vaughn elle se rend en Espagne et le libère. Mais la capsule de cyanure est activée