Alias S2 E20 - 48 heures

Diffusé le 31/10/2014

Sark propose à Sloane de se rendre à Panama City. Mais Sloane décline la proposition et admet que l'assassinat de Diane, la femme de Dixon, était une erreur. A la CIA, Marshall fournit une présentation des recherches de Rambaldi. En effet, si l'on observe les dessins datés du XVème siècle, Rambaldi aurait mis au point l'ADN de son manuel d'un certain Proteo Di Regno habitant à Panama City. Cet ADN serait le code qui prédirait certains évènements apocalyptiques. L'un d'eux pourrait subvenir d'ici 48 heures et pourrait impliquer Di Regno. Sydney et Dixon sont chargés de le retrouver. Dixon et Sydney arrivent trop tard : Di Regno est décédé, son cœur arraché, un tatouage de Rambaldi et un gant ayant servi à extirper le cœur de la victime. Les empreintes permettent de mettre en évidence l'auteur du crime : Emilio Vargas.