Alias S2 E21 - Faux amis

Francie qui a fait un double de Will l'hypnotise. La CIA le soupçonne de livrer des données confidentielles à l'ennemi. Pour s'en assurer, Sydney le questionne sur des sujets très personnels et celui-ci se retrouve dans l'incapacité de fournir les réponses qu'elle attendait. De son côté, La CIA retrouve l'inventeur de l'Hélix : le Docteur Hans Jurgen. A force de pressions, Jurgen jure que l'ADN du double est stocké sur un serveur de la ferme européenne. Will qui s'est échappé du convoi qui le conduisait en prison entre en contact avec Sydney et lui fournit les informations qu'il détient : Markovic possède une propriété à Marseille où sont stockés les échantillons de l'ADN. Jack se rend avec Sydney à Marseille et rencontre Sloane qui lui propose de retravailler ensemble. Jack acceptera-t-il …