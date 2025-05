Alias S2 E22 - Risque maximum

Lire la vidéo

Diffusé le 31/10/2014

"Dernier épisode de la saison.Will est enfin innocenté et Marshall vient de recevoir les données ADN via son ordinateur. Son double serait Tipin. Irina contacte Sydney et lui explique que Sloane a entreposé à Zurich 23 objets de Rambaldi. La CIA en possède 24 et il faut en posséder la totalité pour assembler la machine. Pourquoi Sydney devrait-elle croire sa mère qui, une nouvelle fois, vient de la trahir ? Irina s'explique : elle les a effectivement manipulé en se rendant à la CIA. Gagnant leur confiance, elle a pu avoir accès aux lieux où la CIA stocke les objets de Rambaldi et a transmis les informations à Sloane. Désormais, il possède presque la quasi-totalité des objets pour assembler, enfin, la machine de Rambaldi... La CIA se rend dans l'entrepôt de Zurich mais se retrouve piégée…. Irina rappelle Sydney afin de la sauver, malgré la trahiso de sa mère, Sydney décide tout de même de suivre ses conseils et retrouve son père, prisonnier de Sloane à Mexico. "