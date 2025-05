Alias S2 E4 - Eaux troubles

Diffusé le 21/10/2014

Pour s'extirper de la glace, Sydney s'empare de l'arme d'un homme de Sark tombé lui aussi dans la glace et mitraille cette dernière pour briser la glace. Sydney de retour au SD-6 informe Sloane que même si Sark s'est enfui avec la boîte à musique, cette dernière est toute érodée. Néanmoins Sloane ne comprend toujours pas pourquoi Rambaldi a placé la boîte à musique dans la glace. Le SD-6 vient de repérer Sark avec sa boîte à musique aux Iles Malwinn où ils ont aussi trouvé Richter gravement malade à cause d'un sérum que lui aurait injecté Sark pour le contraindre à parler. C'est au tour de Jack d'interroger Richter. Celui-ci apprend que Richter avait dessiné une carte permettant à Irina de retrouver La Bible qui se trouve dans un endroit secret et reculé. On apprend alors que cette carte est cachée dans le livre « La Guerre et la Paix » de Tolstoy à la bibliothèque militaire de Moscou. Pour éviter que Sydney aille voir sa mère pour des informations concernant la carte, Jack lui fournit une fausse carte qui la conduira à la forêt Sunken. Néanmoins, avant que le SD-6 et la CIA confie la mission, Sydney soutire à Irina suffisamment d'information pour sortir indemne de sa mission. Irina explique à sa fille comment se procurer la carte. Une fois la carte retrouvée, Irina peut donc la décoder et révèle que La Bible se trouve à Madagascar. Sydney et Vaughn s'y rendent malgré les objections de Jack qui a au préalable piégé le bâtiment d'explosifs afin de monter Sydney contre sa mère.