Alias S2 E8 - Double jeu (1/2)

Diffusé le 23/10/2014

Sydney prévient Sark que s'il s'avise de dénoncer son crime, elle le dénoncera à son tour. Sark tente de la rassurer mais Sydney pour plus d'information se rend auprès de l'agent Derevko pour savoir si elle lui avait dit qu'elle était agent- double. Irina n'a rien dit… Pendant ce temps, Sark tente de gagner la confiance de l'équipe du SD6 en leur disant qu'il n'est pas dans son intérêt de les trahir. Puis Sloane prend la parole et confie la prochaine mission à Sydney et Dixon, consistant à retrouver les codes de communication qu'utilisent par les militaires Ouzbéques. En effet, des terroristes Tadjik tente de s'en emparer à des fins terroristes et le SD6 souhaiterait étudier leurs plans. Sloane seul est tourmenté, il vient de recevoir, alors qu'il se trouve seul dans son bureau un appel téléphonique d'un individu souhaitant connaître les numéros de comptes du SD6. Tout ceci est étroitement lié à la mort d'Emily. Sera-t-il tenu pour responsable ? Dixon et Sydney en Ouzbékistan, rencontre Zolokov qui leur remet les codes enfermés dans une valise. Néanmoins, pour ouvrir la mallette sans déclencher l'alarme, on doit y poser les empreintes des doigts de son propriétaire qui vient d'être assassiné. Sydney emmène le corps à la morgue et peut alors prendre ses empruntes. Pendant ce temps, à LA Will informe Vaughn, que le KGB aurait rajouté des questions au test administré à plus de 5 millions d'enfants américains. Sydney ne comprend pas pourquoi la CIA ne prend pas compte des informations qu'a donné Will. Vaughn dans un tout autre ordre d'idée montre à Sydney la montre que son père lui avait offert et qui avait le pouvoir de connaître son état sentimental. La montre est arrêtée au premier octobre : la date de leur rencontre…