Alias S3 E1 - Post mortem

Lire la vidéo

Diffusé le 03/11/2014

"1er épisode de la saison 3.Sydney vit un véritable cauchemar. Elle se réveille en plein cœur de Hong Kong, deux ans après la bagarre avec le clone de Francie et ne se souvient de rien. La confrontation avec la réalité lui est difficile. Elle découvre que tout le monde la croyait morte, que Michael Vaughn est marié, qu'il ne travaille plus pour la CIA, que son père est en prison et que Dixon est le nouveau directeur de l'Agence."