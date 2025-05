Alias S3 E10 - Jeux de piste

Diffusé le 07/11/2014

De mèche avec Jack et Vaughn, Lauren fait croire à Lindsey que le Covenant réclame la machine de Rambaldi en échange de la libération de Sydney. Pour des raisons obscures, Lindsey demande à Sloane d'engager un sniper afin d'éliminer leur agent au cours de la transaction. Grâce au Docteur Brezzel, Sydney retrouve des bribes de souvenirs. Lorsqu'au cours de la thérapie, elle voit Will, elle comprend que son ami peu l'aider. Elle n'a, dès lors, plus qu'une idée en tête : retrouver Will...