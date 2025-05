Alias S3 E14 - Duel masqué

Diffusé le 11/11/2014

En apprenant qu'un groupe terroriste est en possession d'une charge à plasma, une bombe dont l'explosion causerait des dommages irréparables, la CIA décide de localiser et d'intercepter l'engin le plus rapidement possible. Sydney et Vaughn sont désignés pour remplir cette délicate mission. Ils se rendent alors à Vancouver. De son côté, Jack est chargé de coordonner une enquête pour découvrir si une taupe s'est infiltrée au sein de la CIA...