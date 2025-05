Alias S3 E18 - « Il dire »

Après avoir progressé dans leurs recherches, Sydney et Jack soupçonnent Lauren d'être l'agent du Covenant infiltré au sein de la CIA. Ils font part de leurs soupçons à Vaughn, qui ne peut y croire. Pendant ce temps, à Florence, Bomani et Sark mettent enfin la main sur la précieuse boîte de Rambaldi et l'ouvrent grâce à la clé qu'ils possèdent. Au même moment, Sydney et Vaughn doivent gérer une cyber-attaque terroriste provenant d'un serveur à Berlin...