Alias S3 E19 - Compte à rebours

Diffusé le 14/11/2014

Après avoir découvert que sa femme travaille pour le Covenant, Vaughn reçoit comme instruction de continuer à faire comme s'il ignorait tout. La CIA espère ainsi en apprendre un peu plus sur cette organisation et le Passager. Au même moment, Jack apprend à Sloane que son exécution aura lieu dans trois jours. En raison de sa liaison avec Irina, Jack refuse d'aider son ancien ami à prouver son innocence. Pendant ce temps, au Népal, Sark kidnappe Conrad, un moine et disciple de Rambaldi...