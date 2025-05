Alias S3 E2 - Monnaie d'échange

Lire la vidéo

Diffusé le 03/11/2014

Après avoir visionné une vidéo sur laquelle on la voit tuer un diplomate russe, Sydney est plus que jamais décidée à élucider le mystère qui plane sur ces deux années de sa vie. Elle se replonge immédiatement dans le travail et apprend que la Convention, une bande de nationalistes russes anciennement membres du KGB, réclame la libération de Sark contre un de leurs agents… de son côté, Jack soupçonne Sloane d'être lié à la disparition de Sydney et pense que les infos qu'il donne pour démanteler des cellules terroristes ne sont qu'une façade...