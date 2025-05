Alias S3 E20 - Protocole enfer

Diffusé le 15/11/2014

Vaughn continue de feindre l'ignorance avec sa femme, jusqu'au moment où celle-ci et Sark l'enlèvent afin d'otenir des informations. Au même moment, Sloane apprend à Jack et Sydney que le Passenger, dont ils connaissent désormais l'identité, doit recevoir, d'après Rambaldi, une injection de l'élixir. Il entrera dans un état second et délivrera un message qui est la clé de l'objectif final. Père et fille se lancent alors à sa poursuite...